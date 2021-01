Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Mehrere Fahrzeuge im Visier Krimineller

Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Seeheim-JugenheimSeeheim-Jugenheim (ots)

Auf mehrere in Wohngebieten abgestellten Fahrzeuge hatten es Kriminelle im Tatzeitraum zwischen Samstag (2.1.) und Sonntag (3.1.) abgesehen. Aus einem im Notisweg abgestellten grauen Volkswagen entwendeten die Unbekannten neben Kleingeld auch einen Rucksack. An einem weißen Volkswagen in der Wiesenstraße sowie an einem grauen Mercedes in der Hainstraße machten sich die Unbekannten ebenfalls zu schaffen. Persönliche Ausweispapiere und einen Geldbeutel erbeuteten die Kriminellen aus einem blauen BMW, der in der Straße "Im Schecken" abgestellt war. Einige zuvor entwendete Gegenstände konnten im Nachgang von Spaziergängern aufgefunden und der Polizei übergeben werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll keines der Fahrzeuge verschlossen gewesen sein. Ob die Fälle im Zusammenhang zueinanderstehen, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Beherzigen sie im eigenen Interesse die Bitte der Polizei, Ihre Fahrzeuge verschlossen zu halten. Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Pfungstadt ist mit den Fällen betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06157/9509-0 entgegen

