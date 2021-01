Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brombachtal/ Kirch-Brombach: Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien

Wer kann Hinweise geben?

BrombachtalBrombachtal (ots)

Die Polizei in Erbach (DEG) ermittelt erneut im Brombachtal wegen Sachbeschädigung durch Farbschmierereien. Schwarze Farbe wurde vermutlich mit einer Sprühdose an zwei Fenstern der Grundschule im Schulweg und davor an der Schulstraße, an der Hauswand eines Hauses, geschmiert.

An der Schule wurde der Schaden am Montag (4.1.) entdeckt und kann, wie auch die Sprüherei in der Schulstraße Tage oder Wochen zurückliegen. Der Gesamtschaden liegt bei mindestens 700 Euro.

Wer Hinweise zu den Verursachern geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 06062 / 953-0 bei der Polizei in Erbach.

