Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Kriminelles Duo hat es auf Elektroschrott abgesehen

WeiterstadtWeiterstadt (ots)

Auf Elektroschrott hatten es zwei bislang noch unbekannte Täter bei einem versuchten Diebstahl am Sonntagabend (03.01.) abgesehen. Gegen 20.45 Uhr drangen die beiden Kriminellen auf das Gelände einer Kompostierungsanlage in der Straße "Vor den Löserbecken" ein und stellten sich mehrere Geräte, unter anderem Fernseher, Kaffeemaschine, Steckdosenleiste und Lautsprecherboxen, zum Abtransport im Hof bereit. Vermutlich wurden die beiden Unbekannten bei ihrer Tatausführung gestört, verließen ohne Beute das Gelände und suchten unerkannt die Flucht. Eine Fahndung nach den Flüchtigen verlief ohne Erfolg. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-3810 beim 3. Polizeirevier zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell