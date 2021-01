Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Autoanhänger (HP-DF 712) gestohlen

LampertheimLampertheim (ots)

Beamte der Ermittlungsgruppe (DEG) fahnden seit Montagmorgen (4.1.) nach einem Autoanhänger der Marke Stema. Der etwa drei Meter lange silberfarbene Anhänger mit dem Kennzeichen HP-DF 712 wurde an Heiligabend (24.12.) in der Bauhofstraße auf einem freizugänglichen Firmengelände abgestellt. Der gesuchte Anhänger im Wert von 2800 Euro hat an den Seiten Laubfanggitter und an der Rückseite eine herunterklappbare Auffahrrampe zum Verladen von Kleinfahrzeugen.

Wer kann Hinweise zu dem Anhänger geben? Wer hat den Diebstahl beobachtet? Unter der 06206 / 9440-0 werden alle Hinweise entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Hansmann

Telefon: 06151/969-2410

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell