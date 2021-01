Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Ruhestörer mit Haftbefehl gesucht

BensheimBensheim (ots)

Weil ein 39 Jahre alter Mann eine Strafe in Höhe von 235 Euro nicht bezahlt hat, wurde er für die nächsten 14 Tage ins Gefängnis gebracht. Wegen "Schwarzfahrens" suchte die Staatsanwaltschaft Darmstadt den Mann bereits mit einem Haftbefehl. Beamte der Polizeistation Bensheim haben den 39-Jährigen am späten Samstagabend (2.1.) in seiner Wohnung in der Nibelungenstraße festgenommen, nachdem sich Nachbarn wegen Ruhestörung bei der Polizei beschwert hatten.

