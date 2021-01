Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Unbekannter Unfallverursacher beschädigt Stromverteilerkasten

Wem ist grauer Hyundai aufgefallen?

WeiterstadtWeiterstadt (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Neujahrstag (01.01.) suchen die Ermittler der Polizei des 3. Polizeireviers nach Zeugen mit Hinweisen und fahnden nach einem Fahrzeug der Marke Hyundai. Zwischen 0.45 Uhr und 1 Uhr in der Nacht wurde ein Stromverteilerkasten in der Messeler Straße durch einen bislang noch unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Dieser war nach bisherigen Erkenntnissen auf dem Trinkbrunnenpfad aus Richtung Jakob-Jung-Straße in nördliche Richtung unterwegs und wollte an der Einmündung zur Messeler Straße nach rechts abbiegen. Hierbei kam er jedoch von der Fahrbahn ab und stieß gegen den Stromverteilerkasten. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der Fahrer anschließend vom Unfallort. Er dürfte nach derzeitigen Ermittlungen mit einem grauen Hyundai i30 unterwegs gewesen sein. Zeugen, denen ein solches Auto mit entsprechenden Beschädigungen aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-3810 zu melden.

