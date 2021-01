Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kriminelle erbeuten Bargeld

Zeugen nach Überfall auf Bäckerei gesucht

DarmstadtDarmstadt (ots)

Nach einem Überfall auf eine Bäckerei in der Flotowstraße hat die Darmstädter Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, denen die beiden bislang noch unbekannten Täter vor der Tat oder bei ihrer Flucht aufgefallen sind. Nach ersten Erkenntnissen betraten zwei maskierter Kriminelle gegen kurz vor 9 Uhr am Montagmorgen (04.01.) die Filiale im Komponistenviertel und forderten Bargeld. Um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen, bedrohten sie die Mitarbeiterinnen mit einem langen Messer. Mit mehreren Hundert Euro Scheingeld suchte das Duo anschließend in Richtung Mozartweg das Weite. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Flüchtigen verlief bislang noch ohne Erfolg. Die Kriminellen waren zwischen 20 und 40 Jahre alt, schlank und sollen komplett schwarz gekleidet gewesen sein. Die Kapuzen hatten sie ins Gesicht zugezogen und den Mund- und Nasenbereich mit einer blauen OP-Maske verdeckt. Zeugen, denen die Beschriebenen in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 10 zu melden.

