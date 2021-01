Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Fahrzeug beschmiert

Wer hat Verdächtiges bemerkt?

DarmstadtDarmstadt (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum vergangenen Mittwoch (30.12.) ein Auto beschmiert und einen Schaden in Höhe von rund 200 Euro verursacht. Zwischen 19.30 Uhr am Dienstag und 13 Uhr am nächsten Tag haben die Täter mit schwarzer Farbe auf die hintere Beifahrertür eines in der Pützerstraße abgestellten, grauen Opel Astra geschrieben. Die Ermittlungsgruppe Darmstadt City hat Strafanzeige erstattet und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen unter der Rufnummer 06151/969-0.

