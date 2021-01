Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Brand im Gerätegebäude

HeppenheimHeppenheim (ots)

Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt eines Elektronikteils einen Brand in einem Gerätegebäude, neben eines Wohnhauskomplexes, am Freitagmorgen (1.1.) ausgelöst haben. Die Polizei wurde um kurz nach 1 Uhr über den Brand in der Neckarsteinacher Straße von der Rettungsleitstelle informiert. Durch die zügige Brandbekämpfung der Feuerwehr Heppenheim bestand weder eine Gefahr für die Bewohner des nahestehenden Wohnhauses, noch, dass das Feuer außer Kontrolle geraten konnte. Wie hoch der entstandene Schaden ist, muss noch festgestellt werden. Die nähere Untersuchung der Brandursache werden Ermittler des Kommissariats 10 demnächst durchführen.

