Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim: Jugendlicher mit Nazisymbol auf Handrücken kontrolliert

ReichelsheimReichelsheim (ots)

Bei der nächtlichen Kontrolle der Ausgangssperre in Reichelsheim haben Beamte der Polizeistation Erbach in der Neujahrsnacht (1.1.) eine Dreiergruppe ohne Erlaubnis erwischt. Neben der Einleitung eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens wird sich ein 17-Jähriger zudem in einem Strafverfahren verantworten müssen. Bei dem Jugendlichen wurde auf dem Handrücken ein aufgemaltes Hakenkreuz festgestellt.

