Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Vier Jugendliche bei vermeintlichem Einbruch kontrolliert

Rauschgift und Schlagstock sichergestellt

Mörfelden-WalldorfMörfelden-Walldorf (ots)

Bei einem vermeintlichen Einbruch in einer Kleingartenanlage in der Langender Straße haben Polizeistreifen am frühen Neujahrsmorgen (01.01.) vier Jugendliche kontrolliert und Rauschgift sowie einen Schlagstock sichergestellt. Zudem verstieß das Quartett gegen die geltenden Corona-Regelungen. Kurz nach 4 Uhr verständigten Zeugen die Polizei und meldeten einen Einbruch in eine dortige Parzelle. Die alarmierten Beamten, die durch einen Diensthund unterstützt wurden, konnten vor Ort vier Jungen im Alter von 13, 14 und 15 Uhr antreffen. Bei der Kontrolle entdeckten die Polizisten auf einem Tisch Kleinstmengen Cannabis sowie einen Teleskopschlagstock. Beides wurde sichergestellt und Anzeige erstattet. Da sich das Quartett zudem nicht an die geltenden Kontaktbeschränkungen hielt, erwartet sie zudem ein weiteres Verfahren.

