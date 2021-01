Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: A 60,Ginsheim-Gustavsburg, Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss/Verstoß gg das Pflichtversicherungsgesetz/folgenlose Trunkenheitsfahrt/Widerstand gegen Polizeibeamte

GinsheimGinsheim (ots)

Zusammenfassung Silvesternacht 2020/2021 der Polizeiautobahnstation

Drei Sachen an einer Stelle:

Am Neujahr wurde gegen 02:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der A 60 in der Gemarkung Ginsheim gemeldet. Hierbei handelte es sich um einen Alleinunfall, die Ursache war gleich bekannt, der 28-jährige Fzg.-führer stand unter Alkohleinfluss. Ein durchgeführte Alco-Test ergab 0,96 Promille. Der herbeigeeilte 24-jährige Bruder des o.g. Fzg.-Führer wurde an der Unfallstelle angetroffen. Eine Überprüfung ergab das dessen Fzg. zur Zwangsentstempelung wegen fehlendem Versicherungsschutz ausgeschrieben war. Während der Unfallaufnahme hielt mittig auf der Fahrbahn ein weiteres Fahrzeug an. Der 52-jährige Fzg.-führer stieg aus und ging zu den Beamten. Eine Aufforderung, wieder in sein Fzg. zu steigen und weiter zu fahren, kam er nicht nach. Schnell wurde auch hier wieder klar, dass Alkohol im Spiel war. Ein vor Ort durchgeführter Alco-Test ergab einen Wert von 3,26 Promille. Zum Schluss war dieser Fzg.-führer gegen die Polizeibeamten noch renitent und beleidigte diese. Auf der Dienststelle leistete er aktiv Widerstand gegen die Blutentnahme und beging mehrere Sachbeschädigungen an der polizeilichen Liegenschaft Es folgten mehrere Blutentnahmen sowie Strafanzeigen.

Dienstgruppe -E- der Past Südhessen Berichterstatter Doerenbecher, POK

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Direktion Verkehrssicherheit/Sonderdienste

Polizeiautobahnstation Südhessen

Pupinweg 1

64295 Darmstadt

Telefon: 06151 / 8756-0

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

