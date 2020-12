Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

64546 Mörfelden-Walldorf64546 Mörfelden-Walldorf (ots)

Am Donnerstag, den 31.12.2020 in der Zeit zwischen 07:15 Uhr und 15:00 Uhr wurde ein schwarzer Seat Ibiza auf dem Parkplatz in der Opelstraße 8a in 64546 Mörfelden-Walldorf angefahren. Das Fahrzeug parkte auf dem Gelände des dortigen Aldi Parkplatzes.

Danach entfernte sich der/die Unfallverursacher/in in unbekannte Richtung.

Wer kann hierzu Angaben machen oder hat hierzu Beobachtungen gemacht?

Hinweise nimmt die Polizeidienststelle Mörfelden-Walldorf unter der Tel.-Nr.: 06105/ 406-0 entgegen.

