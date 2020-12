Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Leergut aus Getränkemarkt entwendet

Wichtiger Zeuge gesucht

GriesheimGriesheim (ots)

Das Pfandlager eines Getränkemarkts in der Ottostraße rückte am Montagvormittag (28.12.) in das Visier Unbekannter.

Ersten Erkenntnissen zufolge, verschafften sich die Männer gegen 10.30 Uhr Zutritt zum Pfandlager des Marktes. Hieraus entwendeten sie einen Sack mit diversem Leergut und flüchteten im Anschluss über die Ottostraße in Richtung Hofmannstraße.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei insbesondere einen wichtigen Zeugen, der offenbar das Treiben der jungen Männer beobachtet haben soll.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Griesheim ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06155/8385-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Katrin Pipping

Telefon: 06151/969-2414

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell