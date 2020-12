Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Einbrecher überklettert Balkon

BensheimBensheim (ots)

Ein Einbrecher, der zuvor den Balkon einer Erdgeschosswohnung im Berliner Ring, Nähe Robert-Bosch-Straße überklettert hatte, wurde am Montag (28.12.), um kurz nach 18 Uhr von der Bewohnerin in der Wohnung des Mehrfamilienhauses ertappt. Der Unbekannte flüchtete über den Balkon, vermutlich in Richtung Kleingärten. Zuvor nutzte er die Zeit, um alle Zimmer zu durchsuchen. Dabei fiel dem Kriminellen Schmuck in die Hände. Nach ersten Aussagen der betroffenen Bewohnerin habe der Geflüchtete einen Komplizen bei sich gehabt.

Wer Hinweise zu dem Einbruch und Geflüchteten geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 06252 / 706-0 bei der Kriminalpolizei (K21/22) in Heppenheim.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Hansmann

Telefon: 06151/969-2410

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell