Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt- Eberstadt: Unbekannter auf der Suche nach Wertgegenständen ertappt und von Zeugen in die Flucht geschlagen

DarmstadtDarmstadt (ots)

Ein noch unbekannter Mann hatte am frühen Dienstagmorgen (29.12.) nichts Gutes im Sinn, als er sich gegen 6.30 Uhr in ein "Am Elfengrund" geparktes Auto setzte und dieses nach Wertgegenständen durchsuchte. Zeugen waren auf das verdächtige Treiben aufmerksam geworden, hatten den Täter angesprochen und ihn damit offenbar von seinem weiteren Vorhaben abgehalten. Der Flüchtende wurde als schlank und mit einer blauen Kapuzenjacke bekleidet beschrieben. Die Polizei in Pfungstadt ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummern 06157/95090 entgegen.

