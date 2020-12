Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Unbekannter droht mit Messer und fordert Geld

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt-EberstadtDarmstadt-Eberstadt (ots)

Auf Bargeld und das mitgeführte Mobiltelefon eines 42-Jährigen hatte es offenbar ein unbekannter Mann am Montagabend (28.12.) in der Industriestraße abgesehen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Als der 42-Jährige in Höhe eines dortigen Gebüschs gegen 19.25 Uhr kurz stoppte, wurde er von einem unbekannten Mann angegriffen. Unter Vorhalten eines Messers forderte der Unbekannte den 42-Jährigen auf, ihm sein Geld und Handy zu übergeben. Der 42 Jahre alte Mann ließ sich auf die Forderung nicht ein und stieß den Angreifer weg, woraufhin dieser umgehend flüchtete. Durch die Abwehr verletzte sich der 42-Jährige leicht an der Hand und musste im Anschluss in einem Krankenhaus ärztlich versorgt werden. Der Flüchtige soll während der Tat eine blaue oder grüne Jacke getragen und mit ausländischem Akzent gesprochen haben.

Das Kriminalkommissariat 35 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Angreifers geben? Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

