Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Drei Wohnungen im Visier von Einbrechern

KelsterbachKelsterbach (ots)

Gleich dreimal gerieten am Montag (28.12.) Wohnungen in das Visier von Einbrechern.

In der Zeit zwischen 15.30 und 18.30 Uhr versuchten Unbekannte vergeblich durch das Aufhebeln der Terrassentür sowie zwei weiterer Fenster in eine Wohnung im Tulpenweg einzudringen. Die Kriminellen traten unverrichteter Dinge, ohne in die Räumlichkeiten zu gelangen, wieder den Rückzug an. hinterließen aber Schäden an Tür und Fenstern.

Zwischen 17.15 und 21.00 Uhr drangen Einbrecher über den Balkon in eine Wohnung in der Lärchenstraße ein. Auf der anschließenden Suche nach Wertgegenständen fielen ihnen unter anderem Geld, drei Mobiltelefone und Parfum in die Hände.

In der Mönchbruchstraße gelangten die Täter schließlich zwischen 15.00 und 23.00 Uhr über die Terrasse in das Gebäude. Sie durchwühlten mehrere Zimmer. Ob auch etwas gestohlen wurde, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Beamten des Rüsselsheimer Einbruchskommissariats K 21/22 haben die Ermittlungen übernommen und prüfen derzeit auch einen Zusammenhang der Taten. Hinweise von Zeugen werden erbeten unter der Telefonnummer 06142/6960.

