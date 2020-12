Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Abtsteinach/ Unter-Abtsteinach: Zaun von bewirtschafteter Weide mutwillig beschädigt

Zeugen gesucht

Fünf Kühe waren für etwa einen Tag verschwunden, nachdem die Umzäunung der Viehweide in Unter-Abtsteinach teilweise zerschnitten war. Die Tiere konnten wieder eingefangen werden und der Besitzer hat erst im Nachhinein Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. Der Vorfall ereignete sich zwischen dem 22. Und 23. Dezember. Die Polizei in Wald-Michelbach sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter machen können. Wer hat im Tatzeitraum im Bereich der Weide unterhalb vom Fußballplatz in Unter-Abtsteinach in Richtung Ortsmitte auf der Talseite der Weide Beobachtungen gemacht? Alle Hinweise hierzu werden von der Polizeistation Wald-Michelstadt unter der Rufnummer 06207 / 9405-0 entgegengenommen.

