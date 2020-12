Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt/Richen: Fenster hält Einbruchsversuch stand

Polizei sucht Zeugen

Groß-Umstadt/RichenGroß-Umstadt/Richen (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Römerhofstraße rückte in das Visier Krimineller. Der versuchte Einbruch wurde der Polizei am Montagmittag (28.12.) gemeldet und kann bis Dienstag, den 22. Dezember, zurückliegen.

Ersten Erkenntnissen zufolge, versuchten die Unbekannten ein Fenster des Hauses aufzuhebeln. Dieses hielt dem Einbruchsversuch stand, woraufhin die Kriminellen unerkannt flüchteten. Dennoch hinterließen sie einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

