Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Nachts mit Marihuana erwischt

Polizei kontrolliert 20-Jährigen

ErbachErbach (ots)

Nichts Gutes hatte offenbar ein 20 Jahre alter Mann im Sinne, als er am Sonntag (27.12.) um kurz vor zwei Uhr in der Werner-von-Siemens-Straße von einer Polizeistreife kontrolliert werden sollte. Der Grund, warum er seinen Namen nicht nennen wollte und sich gegen die Kontrolle körperlich wehrte war schnell gefunden: Zum einen hatte er gegen die nächtliche Ausgangssperre verstoßen und zum anderen 16 Tütchen mit Drogen bei sich. Das Marihuana war verkaufsfertig abgepackt, so dass der Verdacht besteht, dass er mit den Drogen handeln wollte.

Gegen den 20-Jährigen wurden jetzt Verfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und illegalen Drogenhandel eingeleitet. Die aufgefundenen Marihuanatütchen sind sichergestellt worden. Zudem wurde die zuständige Behörde wegen dem Verstoß gegen die nächtliche Ausgangssperre unterrichtet.

