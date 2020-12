Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Zwingenberg: Einbrüche gescheitert

Polizei sucht Zeugen

ZwingenbergZwingenberg (ots)

Hartnäckig wurde am Wochenende (26. - 27.12.) versucht, in sechs Gewerbebetriebe und in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Pass" - Nähe der Wiesenpromenade - einzubrechen. Die Täter mussten sich jedoch geschlagen geben. Sie scheiterten an den gesicherten Türen und hinterließen an den angesetzten Stellen einen Gesamtschaden von etwa 500 Euro.

Wegen den Einbruchsversuchen ermittelt jetzt die Polizei (DEG) in Bensheim. Wer zwischen Samstag (26.12.), 23.15 Uhr und Sonntagmorgen (27.12.), 10.30 Uhr Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit den fallzuständigen Ermittlern in Verbindung zu setzen. Telefon: 06251 / 8468-0.

