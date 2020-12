Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Einbruch in Autohaus gesucht

In der Zeit zwischen Mittwoch (23.12.) und Montag (28.12.) haben Einbrecher die Büroräume eines Autohauses in der Kasinostraße heimgesucht. Die Täter hatten sich über ein Fenster gewaltsam Zugang zu dem Geschäft verschafft und dort nach Wertgegenständen gesucht. Ob und in welchem Umfang die Kriminellen Beute machten und wie hoch der von ihnen verursachte Schaden beziffert werden kann, ist abschließend noch nicht bekannt. Die Darmstädter Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen und suchen Zeugen. Wer zur Tatzeit und in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnte, wird gebeten, sich bei den Ermittlern des Kommissariats 21/22 zu melden (Rufnummer 06151/9690).

