Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Vier ungebetene Besucher im Keller

Zeugen gesucht

DarmstadtDarmstadt (ots)

Vier dunkel bekleidete Männer, die alle Mützen oder Kapuzen trugen, haben sich am Sonntag (27.12.) auf verdächtige Art und Weise an einer Kellertür in einem Mehrfamilienhaus in der Holzhofallee zu schaffen gemacht. Anwohner hatten die Unbekannten gegen 23.15 Uhr beobachtet und angesprochen, woraufhin diese die Flucht ergriffen. Im Anschluss stellten die Bewohner fest, dass das Schloss des Kellerraumes beschädigt war und informierten die Polizei. Diese ermittelt nun wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls und nimmt Hinweise zu dem verdächtigen Quartett unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

