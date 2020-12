Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Pedelec von Fahrradanhänger gestohlen

Zeugen gesucht

DarmstadtDarmstadt (ots)

Ein blaues Pedelec vom Hersteller "Head", das an einem Fahrradanhänger auf der Rückseite eines geparkten Busses in einem Hinterhof in der Dolivostraße angebracht war, geriet in der Zeit zwischen Samstag (26.12.), 20 Uhr und Sonntag (27.12.), 14.45 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Unbemerkt montierten die Täter das blaue Fahrrad ab und machten sich damit auf und davon. Möglicherweise konnten Zeugen das Vorgehen und den Abtransport beobachten? Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt ist mit dem Fall betraut. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamten sachdienliche Hinweise entgegen.

