Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

MichelstadtMichelstadt (ots)

Am Sonntag (27.12.) kam es in der Landrat-Ackermann-Straße in Michelstadt auf Höhe der Hausnummer 18 zu einem Verkehrsunfall. Der unbekannte Unfallverursacher kollidierte mit einem am Straßenrand abgestellten Fahrzeug. Nach der Kollision setzte der Fahrer seine Fahrt unbeirrt fort.

Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher oder Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Erbach, Telefon 06062 / 953-0 zu melden.

