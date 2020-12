Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Mörfelden-WalldorfMörfelden-Walldorf (ots)

In der Zeit vom 25.12.2020 (18 Uhr), bis 26.12.2020 (12 Uhr) kam es in der Rüsselsheimer Straße, Höhe Nr. 5 in Mörfelden-Walldorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein am Straßenrand geparkter schwarer VW Touran am linken Außenspiegel beschädigt. Anschließend fuhr der unfallverursachende Fahrer weg, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise auf das Fahrzeug, beziehungsweise den Fahrer bitte an die Polizeistation Mörfelden-Walldorf, unter der Telefonnummer: 06105 / 4006-0

