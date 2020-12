Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Modautal OT Ernsthofen: Unfallflucht in Ernsthofen - Polizei sucht Zeugen

Modautal OT ErnsthofenModautal OT Ernsthofen (ots)

In der Zeit zwischen Freitag (25.12.) 18:00 Uhr und Samstag (26.12.) 14:45 Uhr, wurde in der Darmstädter Straße in Modautal - Ernsthofen ein am Fahrbahnrand geparkter Pkw durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Am weißen Chevrolet wurde der Außenspiegel der Fahrerseite fast vollständig zerstört. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr der Unfallverursacher, bei dem es sich vermutlich um ein silbergraues Fahrzeug handeln dürfte, die Darmstädter Straße in Richtung Ober-Ramstadt und streifte den geparkten Chevrolet am Außenspiegel. Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06154 / 6330-0 mit der Polizeistation Ober-Ramstadt in Verbindung zu setzen. Berichterstatter: POK Maier, Polizeistation Ober-Ramstadt, Tel.: 06154 / 6330-0

