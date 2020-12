Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Zeugenaufruf nach mehreren Sachbeschädigung an KFZ

LampertheimLampertheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (25./26.12.2020) kam es im Zeitraum zwischen 20:00 Uhr und 12:00 Uhr zu Sachbeschädigungen an mindestens 9 Fahrzeugen in der Sandstraße in Lampertheim. Dabei wurde der Lack der Fahrzeuge zerkratzt. Es entstand ein geschätzter Schaden im hohen vierstelligen Bereich. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt und zu den handelnden Personen geben können. Diese sollen sich bitte unter folgender Nummer 06206-9440-0 an die Polizeistation Lampertheim wenden.

Berichterstatterin: PHK´ in Schmitt, Polizeistation Lampertheim-Viernheim

