Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Einbruch in Erdgeschosswohnung

Zeugen gesucht

HeppenheimHeppenheim (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag (24.12.), 14.30 Uhr und Freitagmorgen (25.12.), 1 Uhr, haben Kriminelle ihr Unwesen in der Von-Hees-Straße getrieben und sind in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Über die Balkontür hatten sich die ungebetenen Gäste Zugang verschafft und sich in den Räumen auf die Suche nach Wertgegenständen begeben. Dabei wurden sie fündig und ließen unter anderem Schmuck sowie Geld mitgehen. Die Heppenheimer Kripo (K21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen.

