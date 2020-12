Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach-Lauerbach: Autoanhänger gestohlen

Wer hat etwas bemerkt?

ErbachErbach (ots)

Am Freitag (25.12.) haben noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen 15 Uhr und 21.30 Uhr einen Autoanhänger vom Hersteller Humbaur, der in der Straße "Im Dorf" parkte, entwendet. Das Fahrzeug hat einen Wert von rund 3500 Euro. Möglicherweise konnten die Täter beim Abtransport ihrer Beute beobachtet werden? Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Erbach nimmt in diesem Zusammenhang alle sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06062/9530 entgegen.

