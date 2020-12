Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt- Schneppenhausen: Fenster von Kindergarten mit Stein eingeworfen

WeiterstadtWeiterstadt (ots)

Das Fenster einer Kindertagesstätte in der Gräfenhäuser Straße ist in den zurückliegenden Tagen von noch unbekannten Tätern beschädigt worden. Am Freitag (25.12.) wurde das zerstörte Fenster entdeckt und die Polizei verständigt. Diese hat ein Verfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet und schätzt den verursachten Schaden derzeit auf rund 400 Euro ein. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Dezentralen Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers zu melden (Rufnummer 06151/969-3810).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell