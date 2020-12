Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim-Hüttenfeld: Hoher Sachschaden nach Wohnungsbrand

Lampertheim-HüttenfeldLampertheim-Hüttenfeld (ots)

Am frühen Nachmittag des 1. Weihnachtsfeiertages wurde der Zentralen Leitstelle Bergstraße um 13.10 Uhr ein Wohnungsbrand in der Viernheimer Straße in dem Lampertheimer Ortsteil Hüttenfeld gemeldet. Nach Eintreffen der Feuerwehren aus Hüttenfeld, Lampertheim mit erweitertem Löschzug und Hofheim, konnte der Brand in einer Wohnung im 1. OG des Mehrfamilienwohnhauses lokalisiert und bekämpft werden. Die Wohnungsinhaber waren zum Zeitpunkt des Brandausbruches nicht in der Wohnung. Aktuell sind lediglich zwei Wohnungen in dem 6-Parteienwohnhaus bewohnbar, die Unterbringung der restlichen Bewohner wird aktuell abgeklärt. Nach derzeitigen Schätzungen wird von einem Sachschaden in Höhe von 180.000.- Euro ausgegangen, verletzt wurde niemand. Die Brandursachenermittlungen werden noch im Laufe der Weihnachtsfeiertage durch den Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Südhessen aufgenommen. Neben den Feuerwehren waren noch zwei Rettungswagen und eine Streife der Polizeistation Lampertheim- Viernheim im Einsatz.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Führungs- und Lagedienst

Tel.: 06151- 9693030

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt



Telefon: 06151 - 969 2400

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell