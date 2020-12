Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht

RüsselsheimRüsselsheim (ots)

Tatort: Rüsselsheim, Bonner Straße 38 Tatzeit: Mi., 23.12.2020, 17:15 Uhr - Do., 24.12.2020, 12:30 Uhr

Der Geschädigte 36-jährige Rüsselsheimer parkte seinen schwarzen Pkw Mercedes im Tatzeitraum ordnungsgemäß in der Bonner Straße 38. Als er mit seinem Fahrzeug wegfahren wollte, stellte er einen frischen Unfallschaden im Heckbereich fest. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Pkw des Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000,-Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Groß-Gerau

Koordinierender Dienstgruppenleiter

Angermair, PHK



Telefon: 06142-696 595

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell