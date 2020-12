Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zugen nach Unfallflucht gesucht

BirkenauBirkenau (ots)

Am 23.12.2020 gegen 16:30 Uhr kam es auf der Abtsteinacher Straße, Höhe der Nr. 42 in 69488 Birkenau zu einem Verkehrsunfall. Die zwei beteiligten Pkw streiften sich im Vorbeifahren. Am Pkw der Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000.

Der Unfallgegner entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich unter der 06207/9405-0 an die Polizeistation Wald-Michelbach zu wenden.

