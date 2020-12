Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Studentenwohnheim im Visier von Einbrechern

Täter erbeuten Laptop

DarmstadtDarmstadt (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch (23.12.) und Donnerstagmorgen (24.12.) haben Kriminelle ihr Unwesen in der Pallaswiesenstraße getrieben und sich gewaltsam Zugang zu einer Studentenwohnung verschafft. Über eine Balkontür waren die ungebetenen Gäste in die Räume gelangt, hatten dort nach Beute gesucht und einen Laptop mitgehen lassen. Kurz nach 1 Uhr waren die Spuren der Täter entdeckt und die Polizei verständigt worden. Diese ermittelt wegen Einbruchsdiebstahl und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamten des Kommissariats 21/22 zu erreichen.

