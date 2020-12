Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Täter erbeuten Schmuck bei Wohnungseinbruch

Zeugen gesucht

RüsselsheimRüsselsheim (ots)

Auf der Suche nach Beute sind noch unbekannte Täter am Mittwoch (23.12.) in der Zeit zwischen 11 Uhr und 18.30 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Königsberger Straße eingebrochen. Über eine Balkontür verschafften sich die ungebetenen Gäste gewaltsam Zugang zu den Räumen und durchwühlten dort sämtliche Schränke. Bei ihrem kriminellen Vorgehen wurden sie fündig. Mit Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro ergriffen sie die Flucht. Die Kripo in Rüsselsheim (K21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt unter der Rufnummer 06142/6960 alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise entgegen.

