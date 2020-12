Polizeipräsidium Südhessen

Lampertheim: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Täter erbeuten Schmuck

Lampertheim

Am Mittwochabend (23.12.) ist eine Hochhauswohnung in der Saarstraße von ungebetenen Gästen heimgesucht worden. Zwischen 17 und 18.15 Uhr gelangten die Täter gewaltsam über den Balkon in die Räume. Dort suchten sie nach Beute und wurden fündig. Mit Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro flüchteten die Kriminellen in unbekannte Richtung. Die Kripo in Heppenheim ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Personen wahrgenommen hat, wird gebeten, sich bei den Beamten unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

