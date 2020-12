Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster: Opel Insignia aufgebrochen und Wertgegenstände entwendet

MünsterMünster (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (23.12.) haben noch unbekannte Täter ihr Unwesen in der Berliner Straße getrieben. In der Zeit zwischen 4 und 6 Uhr brachen die Kriminellen dort einen in einer Hofeinfahrt geparkten Opel Insignia auf und entwendeten Münzgeld, einen DVD-Player sowie ein Handyladekabel. Der verursachte Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ist mit dem Fall betraut. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamte Hinweise zu den Tätern entgegen.

