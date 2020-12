Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Erfelden: E-Bike aus Gartenhaus entwendet

Wer hat etwas bemerkt?

RiedstadtRiedstadt (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (22.-23.12.) haben Diebe ihr Unwesen in der Wolfskehler Straße getrieben und aus dem Gartenhaus eines Vorgartens ein E-Bike vom Hersteller "Gazelle" entwendet. Möglicherweise wurden die Täter bei ihrem Vorgehen beobachtet? Die Dezentrale Ermittlungsgruppe von der Polizei in Groß-Gerau ist mit dem Fall betraut und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06152/1750 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell