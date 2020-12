Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Zurückgelassene Handtasche lockt Diebe an

Scheibe eingeschlagen und Beute geschnappt

Seeheim-JugenheimSeeheim-Jugenheim (ots)

Eine in einem grauen Opel zurückgelassene Handtasche hat am Dienstagnachmittag (22.12.) offenbar Kriminelle angelockt. In der Zeit zwischen 14 Uhr und 15.30 Uhr schlugen die Täter die Beifahrerseite des in der Sandstraße geparkten Autos ein, schnappten sich die Beute und flüchteten. Die Darmstädter Kripo ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell