Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Ergänzungsmeldung zu "Spaziergängerin findet skelettierten, menschlichen Arm"

DarmstadtDarmstadt (ots)

Nachdem am vergangenen Sonntagnachmittag in einem Waldgebiet nahe des Brunnenwegs ein skelettierter menschlicher Arm und der dazugehörige Leichnam im Unterholz entdeckt wurden (wir haben berichtet) ist am heutigen Mittwoch (23.12) die Obduktion durchgeführt worden. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass es sich um einen Mann handelt. Weiterhin ergaben sich im Rahmen der Untersuchung keinerlei Hinweise auf die Einwirkung Dritter, beziehungsweise das Vorliegen einer strafbaren Handlung. Die Untersuchungen zu seiner Identität dauern derweil an.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4796237

