Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Täterduo versucht Zigarettenautomat aufzusprengen

ViernheimViernheim (ots)

Zwei etwa 1,80 Meter große Männer in dunkler Bekleidung und mit Kapuzenpullover haben am Freitagabend (18.12.) erfolglos versucht, einen Zigarettenautomaten in der Heidelberger Straße, Nähe Schriesheimer Straße aufzusprengen. Aus dem Automaten wurde nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet. Der Sachschaden liegt bei etwa 2500 Euro.

Die Männer konnten gegen 21.20 Uhr bei der Tat und späteren Flucht in Richtung Schriesheimer Straße von einem Zeugen beobachtet werden.

Wer weitere Hinweise zu den geflüchteten Tätern geben kann, meldet sich bitte unter der 06204 / 93770 bei der Polizei (DEG) in Viernheim.

