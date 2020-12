Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Einbruch in Autovermietung/Zeugen gesucht

Groß-GerauGroß-Gerau (ots)

Die Büroräume sowie die Werkstatt einer Autovermietung im Neuweg in Dornberg, gerieten in der Nacht zum Montag (21.12.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter warfen eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zugang in das Gebäude. Die Unbekannten betraten anschließend die Räumlichkeiten. Ob auch etwas gestohlen wurde, müssen nun die polizeilichen Ermittlungen zeigen.

Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Ermittlungsgruppe der Polizei in Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750.

