Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Beim Essen ausliefern bestohlen

Unbekannter schnappt sich Mobiltelefon aus Auto

DarmstadtDarmstadt (ots)

Ein 51 -Jahre alter Mann aus Darmstadt ist am Samstagnachmittag (19.12.) im Wedekindweg von noch unbekannten Tätern bestohlen worden. Zwischen 14 und 16 Uhr war der Darmstädter in diesem Bereich mit der Auslieferung von Essen beschäftigt und hatte dafür seinen weißen Opel Corsa für wenige Minuten unverschlossen zurückgelassen. Diese Gelegenheit nutzte ein Krimineller aus und schnappte sich das im Auto zurückgelassene, hochwertige Mobiltelefon. Unbemerkt trat er mit seiner Beute die Flucht an. Die Ermittlungsgruppe-City ist mit dem Fall betraut, hat ein Verfahren wegen Diebstahl eingeleitet und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinwiese entgegen.

