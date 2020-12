Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Walldorf: ++Nachtragsmeldung++ zu Gebäudebrand

Mörfelden- WalldorfMörfelden- Walldorf (ots)

Das Wohnhaus in dem Kastanienweg wurde durch den Brand nahezu vollständig zerstört, der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Die 77-jährige Bewohnerin wurde durch den Brand verletzt und durch den Rettungsdienst nach Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus eingeliefert. Angaben zu einer möglichen Brandursache können derzeit nicht gemacht werden, dies wird am Montag durch Brandursachenermittler des zuständigen Fachkommissariates der Polizeidirektion Groß- Gerau in Angriff genommen werden.

