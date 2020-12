Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Tote Frau in Wohnhaus gefunden

Seeheim-JugenheimSeeheim-Jugenheim (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Am Freitagmittag (18.12.), gegen 12.45 Uhr, wurde die Polizei über eine tote Frau in einem Wohnhaus in der Friedrich-Ebert-Straße informiert.

Ersten Ermittlungen zufolge, soll die Frau bereits am Vortag (17.12.) gestürzt sein. Ein Angehöriger der lebensälteren Dame soll nach derzeitigem Kenntnisstand zu einem späteren Zeitpunkt die Nachbarn über den Zustand der Frau informiert haben. Diese alarmierten infolgedessen den Rettungsdienst, welcher nur noch den Tod der Frau feststellen konnte. Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen dauern derzeit an.

Hinweis an die Medienvertreter: Weitere Auskünfte zum Sachverhalt erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Darmstadt. Zum Schutz der andauernden Ermittlungen können aktuell keine weiteren Informationen zu dem Fall bekanntgegeben werden.

