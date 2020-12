Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Einbruch in Wertstoffhof/ Diensthund spürt 32 Jahre alten Tatverdächtigen auf

Groß-UmstadtGroß-Umstadt (ots)

Nachdem mehrere Personen am späten Donnerstagabend (17.12.) in einen Wertstoffhof in der Dieburger Straße eingebrochen sind, konnte ein 32-jähriger Tatverdächtiger im Rahmen der Fahndung von einem Diensthund aufgespürt werden.

Gegen 23.55 Uhr alarmierte der Sicherheitsdienst die Polizei und gab an, dass sich offenbar zwei Personen am Elektroschrott auf dem Gelände zu schaffen machen. Umgehend begaben sich mehrere Polizeistreifen zum Einsatzort. Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte ein Diensthund einen 32-Jährigen in einem angrenzenden Waldstück aufspüren. Im Anschluss nahmen die Beamten den Mann vorläufig fest. Er steht im Verdacht in den Wertstoffhof eingebrochen zu sein und dort Elektroschrott entwendet zu haben.

Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen sowie zum zweiten möglichen Tatverdächtigen, dauern derzeit an. Der 32-Jährige konnte im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen die Dienststelle verlassen.

