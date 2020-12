Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Schneller Ermittlungserfolg nach Raub auf Supermarkt

Polizei nimmt 42-Jährigen fest

Haftrichter schickt Tatverdächtigen in Untersuchungshaft

DarmstadtDarmstadt (ots)

Nachdem ein Räuber am Samstagabend, den 12.12.2020, einen Supermarkt am Ludwigsplatz betreten hatte, dort eine Mitarbeiterin mit einem Messer bedrohte und mit Geld aus der Kasse geflüchtet war (wir haben berichtet) haben Kripobeamte den Tatverdächtigen ermitteln können. Dabei handelt es sich um einen 42 Jahre alten Mann aus Darmstadt, der nach dem Eingang von Zeugenhinweisen in den Fokus der Beamten geraten war, rasch ausfindig gemacht werden konnte und am Donnerstagvormittag (17.12.) festgenommen wurde. Bei der Dursuchung seiner Wohnung stellten die Ordnungshüter Beweismaterial sicher. Der Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt noch am gestrigen Tag einem Haftrichter vorgeführt, dieser schickte den 42-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4790078

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell