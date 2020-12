Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörlenbach: Am Tresor gescheitert

Einbrecher greifen scheinbar spontan zur Beute

MörlenbachMörlenbach (ots)

In einem Fachhandel für Baustoffe an der Bundesstraße 38, Weinheimer Straße, wurden Motorradhelme, zwei Jacken, eine Armbanduhr sowie ein Saugheber gestohlen. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 4000 Euro geschätzt. Um in das Geschäft zu gelangen, haben die Täter in der Nacht zum Donnerstag (16.-17.12.) eine Seitentür aufgebrochen. Zahlreiche Behältnisse wurden geöffnet und durchstöbert.

Nach der Beute wurde scheinbar spontan gegriffen. Ermittler des Kommissariats 21/ 22 gehen davon aus, dass die Täter in erster Linie den Tresor der Firma im Blick hatten. Trotz mehreren Versuchen ließ sich das massive Behältnis nicht öffnen.

Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlern in Heppenheim zu melden. Telefon: 06252/ 7060.

